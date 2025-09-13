Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarıçulhalı, Ortaköy, Başçatak, Davulbaz, Bozhüyük, Veziralan, Ardıçalan, Hüyyükalan, Yazılıtaş, Çerçialan, Çağalayan, Kızılcaova ve Gülören (Şarkışla) köylerinde 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 09.00 ile 16.00 arasında bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacak.

Boğazlıyan ilçesinde de elektrik kesintisi uygulanacak. Çarşı mahallesinin bir kısmında 14 Eylül 2025 günü 09.00-13.00 saatleri arasında, Mevlana mahallesinin bir kısmında ise aynı gün 13.30-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde 13 Eylül 2025 Cumartesi günü 09.30-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.