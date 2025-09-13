Tarihçi Yaşar Gören Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Resmi tarihe alternatif bakışlarıyla tanınan Yaşar Gören, yazdığı kitaplar ve kamuoyunda ses getiren yorumlarıyla öne çıkan bir tarihçi. Peki, tarihçi Yaşar Gören kimdir, nereli, kaç yaşında?

Tarihçi Yaşar Gören Kimdir?

Araştırmacı-yazar kimliğiyle öne çıkan Yaşar Gören, Türkiye’de özellikle yakın dönem tarihine yönelik çalışmalarıyla biliniyor. Tarihi olayları farklı bakış açılarıyla ele alan Gören, kaleme aldığı eserlerde resmi tarihin ötesine geçen yorumlarıyla dikkat çekiyor. “Türk Sorunu & Aslında Ötüken’den Kimse Gelmedi” ve üç ciltten oluşan “Enver ve Mustafa Kemal’in Kitabı 1908-1938” adlı çalışmaları, onun tarih alanındaki üretkenliğini ortaya koyan önemli örnekler arasında yer alıyor.

Eserlerinde Öne Çıkan Yaklaşım

Gören’in kaleminden çıkan kitaplar, yalnızca bilgi aktarmakla kalmıyor; aynı zamanda okuyucuya sorgulama zemini sunuyor. Özellikle Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecini inceleyen çalışmaları, alternatif bir tarih okuması yapmak isteyenler için referans noktası niteliğinde.

Kamuoyundaki Tartışmalı Çıkışları

Yaşar Gören, eserlerinin yanı sıra zaman zaman kamuoyuna yansıyan açıklamalarıyla da gündeme geliyor. Menemen Olayı, hilafetin kaldırılması ve Cumhuriyet’in ilanı gibi kritik tarihsel dönemeçlerle ilgili yaptığı yorumlar, kimi kesimler tarafından sert şekilde eleştirilirken, bazı çevrelerde ise farklı bir perspektif olarak değerlendiriliyor.

Yargı Süreci Ve Beraat Kararı

Gören, sosyal medyada ve basına yansıyan bazı görüşleri nedeniyle 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu kapsamında yargılandı. Ancak İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada beraat etti. Bu karar, onun fikirlerinin hukuk zemininde ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi açısından dikkat çekici bulundu.