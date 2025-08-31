Türkiye’de teknoloji haberciliği denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Hakkı Alkan, son günlerde teknoloji yayıncılığındaki başarılarıyla değil, bir çalışanına saksı fırlattığı iddiasıyla gündeme geldi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırırken, Hakkı Alkan’ın kariyeri, yaşı ve olayın perde arkası da merak edilmeye başlandı.

Hakkı Alkan Kimdir?

Hakkı Alkan, ShiftDelete.Net’in kurucusu, teknoloji editörü ve gazetecidir. 2003 yılında Chip Magazine dergisinde editörlük yaparak medya sektörüne adım atan Alkan, daha sonra PC Magazine’de Yazı İşleri Müdürü olarak görev aldı. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Alkan, Türkiye’de teknoloji haberciliğinin en bilinen isimlerinden biridir.

Hakkı Alkan Kaç Yaşında Nereli?

1980 yılında Ankara’da doğan Hakkı Alkan 43 yaşındadır. Aslen Kırşehirli olan Alkan, eğitim ve iş hayatının ardından İstanbul’a yerleşmiş ve burada teknoloji yayıncılığı kariyerini sürdürüyor.

Hakkı Alkan Neden Gündem Oldu?

Hakkı Alkan, geçtiğimiz günlerde çalışanı Samet Jankovic ile yaşadığı tartışma nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Alkan’ın öfkeyle masadaki küçük bir saksıyı çalışanına doğru fırlattığı anlar yer aldı.

Olayın ardından Hakkı Alkan, yaptığı açıklamada çalışanına “dal fırlattığını” savunarak özür mesajı yayımladı. Ancak çalışan Samet Jankovic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda mobbing, hakaret, tehdit ve hak kaybına uğradığını öne sürdü. Ayrıca darp raporu aldığını ve konuyu yargıya taşıdığını duyurdu.

ShiftDelete’te Neler Oluyor?

Samet Jankovic, açıklamalarında 4 yıldır yaptığı ek mesailerin karşılığını alamadığını, zam hakkının iptal edildiğini ve kurum içinde küfür ve tehditlerin havada uçuştuğunu dile getirdi. Bu açıklamalar, olayın yalnızca anlık bir öfke patlaması olmadığını ve kurumsal bir mobbing iddiasını da gündeme taşıdı.

Hakkı Alkan Nerede?

Yaşanan olay sonrası Hakkı Alkan, sosyal medya paylaşımlarına devam etmekte ve kurucusu olduğu ShiftDelete.Net üzerinden yayıncılık faaliyetlerini sürdürmektedir.