Emrah Kolukısa, 21 Kasım 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Kolukısa'nın annesi edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Pınar Kür, babası ise tiyatro ve dizi oyuncusu Can Kolukısa’dır.

Genç yaşlarından itibaren sanatın içinde yer alan Kolukısa, oyunculuğa lise yıllarında Galatasaray Lisesi’nde başladı.

Tiyatroya duyduğu ilgiyi profesyonel düzeye taşıyan Emrah Kolukısa, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan 1994 yılında mezun oldu.

Eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde de tiyatro faaliyetlerinde bulunan Kolukısa, sadece sahne sanatlarıyla sınırlı kalmayıp medya sektöründe de yer aldı.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (Şef, TV Dizisi 2023)

Yargı (Galip, TV Dizisi 2022)

Yeşilçam (Ertem Bayraktar, TV Dizisi 2021)

Aşk, Büyü vs. (Süha, Sinema Filmi 2019)

Paranın Kokusu (Sinema Filmi 2018)

Sofra Sırları (Ahmet, Sinema Filmi 2017)

Memlekette Demokrasi Var (Adnan Menderes, Sinema Filmi 2010)

Yaban Gülü (TV Dizisi 2008)

İki Genç Kız (Bekçi, Sinema Filmi 2005)

Sarkıcı (Sinema Filmi 2001)

Dedelerimi Evlendirirken (TV Filmi 2000)

Ağır Roman (Reco, Sinema Filmi 1997)

The Young Indiana Jones Chronicles (Mahmoud, TV Dizisi 1993)