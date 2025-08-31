Cezmi Baskın Nereli Ve Kaç Yaşında?

11 Mart 1949 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Cezmi Baskın, 2025 yılı itibarıyla 75 yaşındadır. Sanat hayatına İstanbul’da başlayan usta oyuncu, doğma büyüme İstanbulludur.

Cezmi Baskın Hangi Üniversiteden Mezun?

Oyunculuğun yanı sıra akademik eğitimine de önem veren Baskın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimini ise Ayla Algan ve Beklan Algan’ın eğitmenlik yaptığı LCC Language and Culture Center'da alarak profesyonel oyunculuk yolculuğuna adım atmıştır.

Oyunculuk Kariyerine Nasıl Başladı?

Sanat hayatına Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak başlayan Cezmi Baskın, daha sonra aynı kurumda stajyer oyuncu olarak sahneye çıktı. Kariyerinin devamında Grup Oyuncuları, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları gibi prestijli tiyatro kurumlarında uzun yıllar çalıştı. Özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu’nda askerlik ve şehir değişikliği dışında kesintisiz hizmet verdi.

Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Cezmi Baskın, Türkiye televizyonlarında birçok yapımda unutulmaz karakterlere hayat verdi. En bilinen dizi rolleri şunlardır:

Akasya Durağı (Osman Ağa)

Bir Gece Masalı (Cabir Haroğlu) – Son projesi

Yol Arkadaşım, Avrupa Yakası, Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat, Gönülçelen, Leyla ile Mecnun gibi dizilerde de konuk ya da yan rollerde yer aldı.

Hangi Filmlerde Oynadı?

Usta oyuncu, şimdiye kadar 57 sinema filminde rol aldı. Bunlar arasında öne çıkan yapımlar:

Babam ve Oğlum

Vizontele Tuuba

Anlat İstanbul

Karnaval

Dondurmam Gaymak

İftarlık Gazoz

Oyunculuğundaki derinlik ve karakter yaratmadaki başarısıyla sinema dünyasında da saygın bir yer edindi.

Cezmi Baskın Evli Mi?

Cezmi Baskın, 2005 yılından bu yana Çisel Baskın ile evlidir.

Cezmi Baskın Hakkında Ortaya Atılan Taciz İddiası Nedir?

Son günlerde usta oyuncunun adı taciz iddiası ile gündeme geldi. Oyuncu Fazilet Onat, Cezmi Baskın tarafından kendisine yönelik fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia ederek kamuoyuyla paylaştı. İddialar üzerine sosyal medyada ve sanat camiasında tartışmalar başladı. Henüz olayla ilgili resmi bir hukuki süreç veya açıklama taraflardan gelmedi.

Akasya Durağı’ndaki “Osman Ağa” Rolüyle Tanındı

Cezmi Baskın’ın en çok bilinen televizyon karakteri şüphesiz Akasya Durağı dizisindeki “Osman Ağa” rolüdür. Bu karakterle geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu, yıllar boyunca bu rolle anıldı.