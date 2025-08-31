Beyoğlu’nun ünlü mekânlarından Çiçek Bar’ın sahibi Sezai Gülmez, dün Sarıyer Uskumruköy’de silahlı saldırıya uğradı.

Aynı zamanda Karaköy Esnaflar Derneği eski başkanı da olan Sezai Gülmez, dün ailesi ile tatile gitmek için son hazırlıklarını yaparken evinin orda silahlı saldırıya uğradı.

Sezai Gülmez’in şoförü Enes Dağın da bu esnada aileye yardımcı oluyorken.

Kurşunlardan en az birinin Dağın’ın bacağına isabet ettiği anlaşıldı. Enes Dağın hastaneye kaldırıldıktan sonra Sezai Gülmez, Zekeriyaköy Jandarma Karakol Komutanlığına giderek ifade verdi.

Sezai Yılmaz Kimdir?

Suç örgütlerinin karanlık dünyasında adı sıkça anılan bir isimi Sezai Gülmez hakkında kamuoyunda kim olduğuna dair bilgiye ulaşılmamaktadır.