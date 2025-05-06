Ne söylesem sana buldun bahane

Ben seni sorarım haberin var mı?

Attın meydanlara ettin divane

Eller bize güldü haberin var mı?

Bir mektup gönderdim açta bir oku

İçlenip gamlanma biraz gül şakı

Ayrılık acısı hasretlik oku

Şu sinemi deldi haberin var mı?

Gönül defterinden silmedim seni

Sende anla biraz seni seveni

Denize girmeden açma yelkeni

Sam rüzgarı geldi haberin var mı?

Hasretlik bağrımı deldi de gitti

Perişan halimi bildi de gitti

Bu fani dünyadan öldü de gitti

İdris toprak oldu haberin var mı?