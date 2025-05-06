Ne söylesem sana buldun bahane
Ben seni sorarım haberin var mı?
Attın meydanlara ettin divane
Eller bize güldü haberin var mı?
Bir mektup gönderdim açta bir oku
İçlenip gamlanma biraz gül şakı
Ayrılık acısı hasretlik oku
Şu sinemi deldi haberin var mı?
Gönül defterinden silmedim seni
Sende anla biraz seni seveni
Denize girmeden açma yelkeni
Sam rüzgarı geldi haberin var mı?
Hasretlik bağrımı deldi de gitti
Perişan halimi bildi de gitti
Bu fani dünyadan öldü de gitti
İdris toprak oldu haberin var mı?