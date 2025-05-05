Gönül defterinden silmedim seni

Derinlere kazdım haberin var mı?

Gitsen de vefasız bilmedim seni

Kaderime kızdım haberin var mı?

 

Rüyalarda görüyorum cismini

Besmeleyle anıyorum ismini

Sol göğsümde saklıyorum resmini

Tatlı candan bezdim haberin var mı?

 

Sevincim yerini derde bıraktı

Hasretlik bağrımda zehirli oktu

Mektup yazacaktım adresin yoktu

Rüzgârlara yazdım haberin var mı?

 

Baykuşlar misali virane candım

Volkandan beterim sanma ki söndüm

Âşık derdi varım meczuba döndüm

Gurbet gurbet gezdim haberin var mı?