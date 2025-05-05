Gönül defterinden silmedim seni
Derinlere kazdım haberin var mı?
Gitsen de vefasız bilmedim seni
Kaderime kızdım haberin var mı?
Rüyalarda görüyorum cismini
Besmeleyle anıyorum ismini
Sol göğsümde saklıyorum resmini
Tatlı candan bezdim haberin var mı?
Sevincim yerini derde bıraktı
Hasretlik bağrımda zehirli oktu
Mektup yazacaktım adresin yoktu
Rüzgârlara yazdım haberin var mı?
Baykuşlar misali virane candım
Volkandan beterim sanma ki söndüm
Âşık derdi varım meczuba döndüm
Gurbet gurbet gezdim haberin var mı?