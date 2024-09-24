15 milyon emekliye büyük destek!

Yeni destek paketi: 20-30 Bin TL anında hesaba yatacak!

Yozgat'ta proje tüm hızıyla devam ediyor!

Yeni zorunluluk: Son tarih belli oldu!

15 milyon emekliye büyük destek!

Yeni destek paketi: 20-30 Bin TL anında hesaba yatacak!

Yeni dönem: 9 gün sonra zorunlu oluyor!

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