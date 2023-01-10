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“GAZİ’M ŞEHİT OLDU”

Yozgat’ın Sarıkaya nüfusuna kayıtlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün hikâyesi "Gazi'm Şehit Oldu" adlı kısa filmde anlatılacak.

10 Ocak 2023 Salı 02:00
“GAZİ’M ŞEHİT OLDU”

2017 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti sırasında terörist unsurlarla sağlanan temasta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün hikâyesi kısa filmde anlatılacak. 
Sarıkaya Kaymakamlığı himayesinde hayata geçirilecek olan kısa filmin çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalar öncelikli olarak Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün ailesinin yaşadığı Kocaeli'nde başladı.


İLK ETAP TAMAMLANDI
Kocaeli'nde çekimlerine başlanan kısa filmin ilk etabı tamamlandı. 
İlk etabı tamamlanan "Gazi'm Şehit Oldu" kısa filminin devamı Sarıkaya ilçesinde çekilecek. 
Kısa filmin proje başkanlığını Sarıkaya Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu, senarist ve yönetmenliğini Abdullah Düğer, proje koordinatörlüğünü de Gökhan Özkan üstlendi.
GALASI 18 MART’TA
Kısa filmin dökü-drama tarzındaki yapımın kısa sürede tamamlanacağını belirten Kaymakam Samet Serin, “Çekimleri Sarıkaya ilçesinde devam edecek projenin, 18 Mart 2023 Çanakkale Şehitlerini Anma Günü galası gerçekleştirilecek. Kısa film ile milli manevi değerlerimizi ve şehit ailelerimizin yaşadıklarını daha geniş kitlelere aktarma amacıyla yola çıkan ekibimize destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin

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GAZİM ŞEHİT OLDU
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