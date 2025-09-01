Küresel piyasalarda değerli metaller, Fed’den beklenen faiz indirimleri ve Amerikan dolarındaki zayıflık nedeniyle yükselişe geçti. Gümüş, Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, ons altın da yaklaşık yüz 1 değer kazandı.

Bu yükselişin en büyük nedeni, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin faiz indirimi beklentilerini güçlendiren açıklamaları oldu. Daly'nin sosyal medyada işgücü piyasası risklerine değinerek faiz indirimini desteklemesi, yatırımcıların güvenini artırdı.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, Daly'nin bu "güvercin" yorumlarının, yatırımcıların daha önceki yüksek enflasyon verilerini göz ardı etmesine ve bu ay bir faiz indirimi olasılığının hala masada olduğuna inanmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Ons Altın Ve Gümüş Fiyatları Ne Kadar?

Ons altın, 3486,13 dolara ulaştıktan sonra yüzde 0,82 artışla 3475,74 dolardan işlem görüyor. Analistler, bir sonraki direnç seviyesinin 3498 dolar, ilk destek seviyesinin ise 3450 dolar olduğunu belirtiyor.

Eylül 2011'den bu yana ilk kez 40 doların üzerine çıkan gümüş, 40,54 dolara kadar yükseldi. Şu anda ise yüzde 1.9 artışla 40,47 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın Tarihi Rekor Kırdı

Amerikan piyasalarındaki yükselişe paralel olarak Türkiye'de de gram altında artış yaşandı. Gram altın yeni haftaya yüzde 0,73'lük bir yükselişle başladı ve 4 bin 608 lira ile tarihi zirvesini gördü. Gram altın şu sıralarda 4 bin 600 lira seviyelerinde seyrediyor.