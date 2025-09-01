Akdağmadeni Belediyesi ile Akdağmadeni Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ve “Bir Şehit, Bir Öykü, Bir Şiir 3. Cilt” kitabının tanıtım programı düzenlendi.

Kutlamalar, Kadıpınarı Sosyal Tesisleri’nde şehit aileleri için Akdağmadeni Belediyesi tarafından verilen yemekle başladı.

Ardından etkinlikler, belediye konferans salonunda devam etti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen şair ve yazarlar, şehitler için kaleme aldıkları şiirlerini seslendirdi. Hemşehrimiz Buğra Yüksel kahramanlık türküleriyle sahne alırken, ilahi sanatçısı Recep Kunduz ise okuduğu ilahiler ve semazen gösterisiyle programa manevi bir atmosfer kattı.

Programa, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, belediye meclis üyeleri, Ankara’daki Akdağmadeni Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyüp Yıldırım, yönetim ve danışma kurulu üyeleri ile sanatsever vatandaşlar ve ilçe protokolü katıldı.

Etkinlik, 30 Ağustos Zaferi’nin anlam ve önemine uygun şekilde milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirirken, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmaya vesile oldu. Programın sonunda Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın’a dernek tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Katılımcı şair ve yazarlara da günün anısına plaket verildi, ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Akdağmadeni Belediyesi, programa katkı sunan Akdağmadeni Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyüp Yıldırım’a, Dernek Kadın Kolları Başkanı şair-yazar Semiha Arasbora’ya ve tüm katılımcılara teşekkür etti.