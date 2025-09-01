Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği’nin ilk olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda konuşan Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Mitat Coşkunsoy, derneğin sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi çağın en büyük sorunlarıyla mücadele amacıyla kurulduğunu söyledi.

Bağımlılığın sadece bireyleri değil, aileleri, toplumu ve gelecek nesilleri etkileyen bir toplumsal yara olduğunu vurgulayan Coşkunsoy, “Derneğimiz ‘Bağımlı Olma, Bağımsız Ol!’ sloganıyla yola çıkmış, toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi görev edinmiştir” dedi.

Derneğin kuruluş amaçlarını sıralayan Coşkunsoy, gençleri ve aileleri bağımlılıklardan korumayı, bağımlılıkla mücadele eden bireylere destek vermeyi, eğitim ve farkındalık kampanyalarıyla toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine değinen Coşkunsoy, “Bağımlılık bir kader değildir. Mücadele edildiğinde, destek verildiğinde ve doğru yönlendirmeler yapıldığında aşılabilir. Bizler bu inançla bir araya geldik” diye konuştu.

Coşkunsoy, ilk olağan genel kurulun yalnızca bir formalite olmadığını belirterek, “Bu toplantı, başlattığımız mücadelenin resmiyet kazandığı bir dönüm noktasıdır. Bundan sonraki süreçte projelerimizi hayata geçirirken sizlerin desteği en büyük gücümüz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını, “Unutmayalım ki bağımsız bir gençlik, güçlü bir toplumun teminatıdır. Bizler bu sorumluluğun farkındayız ve yolumuza inançla devam edeceğiz” sözleriyle tamamlayan Coşkunsoy, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.