Kanat açmayınca uçarmı kuşlar
Hakkın varlığına gülmemek gerek
Hiç gıda olurmu rızasız aşlar
Kul hakkı yiyerek ölmemek gerek
Günaha götürür gıybet kelamı
Münafık olanlar vermez selamı
Kabülce hırslanıp bulma belanı
Gücüne güvenip selmemek gerek
İyi arkadaşa sen deme kötü
Kötüler bellidir yüreği katı
Peşine düşecek ölümün atı
Luzumsuz hallerde yelmemek gerek
Çile çekmeyenler süremez sefa
Tersine çalışır beyinsiz kafa
Riyakar kullardan olurmu vefa
Gösteriş namazı kılmamak gerek
Sayılıdır yazmış mevlam nefesi
Kemikle deridir canın kafesi
Büyük mahkeme var olursan asi
Mahşere günahla gelmemek gerek
Aşık idris sözde varmıdır hata
Hiç heves etmedim denizde yata
Gün gelir binersin ayaksız ata
Cehennem narına dalmamak gerek