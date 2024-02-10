Bana gül diyorlar nasıl güleyim 
Ezelden şu bağrım ezilmiş benim 
Derler lokmana git kimi bileyim 
Yolum eğri büğrü çizilmiş benim 

İçimde depreşir ince bir sızı 
Ecele gel derim olmuyor razı 
Ne yapsam değişmez bu kara yazı 
Alnıma bir kere yazılmış benim 

Bilmiyorum bu dert ben nen gider mi?
Dağlar aşıp terki diyar eder mi?
Tecellimi bilmem yoksa kader mi?
Ezelden düzenim bozulmuş benim 

Âşık İdris der ki dertlerim çoktur 
İçimde yaralar oyuk oyuktur 
Kazmaya küreğe hiç gerek yoktur 
Doğmadan mezarım kazılmış benim