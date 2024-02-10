Bana gül diyorlar nasıl güleyim

Ezelden şu bağrım ezilmiş benim

Derler lokmana git kimi bileyim

Yolum eğri büğrü çizilmiş benim

İçimde depreşir ince bir sızı

Ecele gel derim olmuyor razı

Ne yapsam değişmez bu kara yazı

Alnıma bir kere yazılmış benim

Bilmiyorum bu dert ben nen gider mi?

Dağlar aşıp terki diyar eder mi?

Tecellimi bilmem yoksa kader mi?

Ezelden düzenim bozulmuş benim

Âşık İdris der ki dertlerim çoktur

İçimde yaralar oyuk oyuktur

Kazmaya küreğe hiç gerek yoktur

Doğmadan mezarım kazılmış benim