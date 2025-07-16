Finans Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada hem altın hem de gümüş cephesinde dikkat çeken tahminlerde bulundu. Memiş’e göre, altın fiyatlarında kasım ayına kadar sürecek güçlü bir yükseliş trendi yaşanacak. Gümüşte ise asıl yükselişlerin henüz başlamadığına işaret etti.

“Kasım Ayına Kadar Malınıza Sahip Çıkın”

Altın yatırımcılarına net uyarılarda bulunan Memiş, "Bu dinlenme süreci artık sona erdi. Kasım ayına kadar devam edecek bir yükseliş trendiyle karşı karşıyayız. Bu süreçte eğer acil bir nakit ihtiyacınız yoksa elinizdeki altını bozdurmayın. Malınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Gümüşte Asıl Hareket Yeni Başlıyor

Gümüş yatırımcılarına yönelik beklentilerini de paylaşan Memiş, “Bu daha ne ki” diyerek yükselişin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı. “Ons tarafında 45 dolar, gram gümüşte ise 55 TL seviyelerini yıl sonuna kadar beklemeye devam ediyoruz” diyen Memiş, gümüşteki pozitif beklentinin sürdüğünü belirtti.

Yatırımcının Gözü Altın ve Gümüşte

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara rağmen yeniden yukarı yönlü hareketin sinyalleri alınırken, uzmanlar yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara değil, uzun vadeli trendlere odaklanmasını tavsiye ediyor. Gümüşte ise özellikle yılın ikinci yarısında daha güçlü fiyat hareketlerinin yaşanabileceği ifade ediliyor.