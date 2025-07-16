2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 1. yerleştirme dönemi kapsamında, başta güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, hastabakıcı ve hizmetli olmak üzere yüzlerce pozisyon için personel alımı başladı. Başvurular, 17 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.
Çeşitli kamu kurumlarının ilan ettiği pozisyonlara göre, seçilen adaylara 50 bin TL’ye varan maaşlarla istihdam imkânı sağlanacak. Alımların tamamı merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılacak olup, mülakat şartı aranmayacak.
En Az Ortaöğretim Mezunu Adaylara Fırsat
KPSS 2025/1 tercih süreci kapsamında yapılacak alımlarda en az lise mezunu (ortaöğretim) adaylar başvuruda bulunabilecek. Önlisans ve lisans mezunları için de kontenjanlar mevcut. Personel alımları, kamuya memur ve destek personeli ihtiyacını karşılamak üzere geniş bir yelpazede gerçekleştiriliyor.
Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre alım yapılacak bazı kadrolar ve kontenjanlar şöyle:
Şoför: 125 kadro
Hizmetli: 59 kadro
Hastabakıcı, Temizlik ve Destek Personeli: 168 kadro
Güvenlik Görevlisi: 122 kadro
Alımlarda kadro ve pozisyonlara göre belirli sertifika veya özel şartlar aranabilirken, başvurular yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS 2025/1 tercih kılavuzuna ulaşarak kendilerine uygun pozisyonlara başvuruda bulunabilir. Tercih işlemleri 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek.
Detaylı Bilgi ve İlanlar
Her bir pozisyona ilişkin detaylar ve başvuru ekranları şu bağlantılardan erişilebilir:
125 Şoför Alımı İlanı İçin Tıklayın
59 Hizmetli Alımı İlanı İçin Tıklayın
168 Hastabakıcı, Temizlik ve Destek Personeli Alımı İlanı İçin Tıklayın
122 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı İçin Tıklayın
Mülakat Şartı Yok
Adaylar, KPSS puanlarına göre tercih ettikleri kadrolara doğrudan yerleştirilecek, herhangi bir sözlü mülakat süreci uygulanmayacak. Bu durum, objektif ve şeffaf bir yerleştirme süreci açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.