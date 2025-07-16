2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 1. yerleştirme dönemi kapsamında, başta güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, hastabakıcı ve hizmetli olmak üzere yüzlerce pozisyon için personel alımı başladı. Başvurular, 17 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Çeşitli kamu kurumlarının ilan ettiği pozisyonlara göre, seçilen adaylara 50 bin TL’ye varan maaşlarla istihdam imkânı sağlanacak. Alımların tamamı merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılacak olup, mülakat şartı aranmayacak.

En Az Ortaöğretim Mezunu Adaylara Fırsat

KPSS 2025/1 tercih süreci kapsamında yapılacak alımlarda en az lise mezunu (ortaöğretim) adaylar başvuruda bulunabilecek. Önlisans ve lisans mezunları için de kontenjanlar mevcut. Personel alımları, kamuya memur ve destek personeli ihtiyacını karşılamak üzere geniş bir yelpazede gerçekleştiriliyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre alım yapılacak bazı kadrolar ve kontenjanlar şöyle:

Şoför: 125 kadro

Hizmetli: 59 kadro

Hastabakıcı, Temizlik ve Destek Personeli: 168 kadro

Güvenlik Görevlisi: 122 kadro

Alımlarda kadro ve pozisyonlara göre belirli sertifika veya özel şartlar aranabilirken, başvurular yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS 2025/1 tercih kılavuzuna ulaşarak kendilerine uygun pozisyonlara başvuruda bulunabilir. Tercih işlemleri 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Detaylı Bilgi ve İlanlar

Her bir pozisyona ilişkin detaylar ve başvuru ekranları şu bağlantılardan erişilebilir:

125 Şoför Alımı İlanı İçin Tıklayın

59 Hizmetli Alımı İlanı İçin Tıklayın

168 Hastabakıcı, Temizlik ve Destek Personeli Alımı İlanı İçin Tıklayın

122 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı İçin Tıklayın

Mülakat Şartı Yok

Adaylar, KPSS puanlarına göre tercih ettikleri kadrolara doğrudan yerleştirilecek, herhangi bir sözlü mülakat süreci uygulanmayacak. Bu durum, objektif ve şeffaf bir yerleştirme süreci açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.