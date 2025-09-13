Altın uzmanı İslam Memiş, gram altının Kasım ayına kadar yükselişini sürdüreceğini belirterek 6 bin 350 lira seviyesini işaret etti. Yozgatlı yatırımcıların da yakından takip ettiği altın piyasasında yeni rekorlar bekleniyor.

Yozgatlı yatırımcıları da yakından ilgilendiren açıklamada, Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, CNBC-e ekranlarında yaptığı değerlendirmede Merkez Bankası’nın son faiz kararını yorumladı.

Memiş, “Merkez Bankası piyasa beklentisine göre faiz indirimi yaptı. 200-300 baz puan bekleniyordu. Yıl sonuna kadar 2 kez daha faiz indirimi bekliyorum” dedi.

Faiz indiriminin döviz kurlarında yeni atakları destekleyebileceğini belirten Memiş, “Dışarıda riskler var, içeride riskler var. Döviz mevduatları artıyor. Gözlerimiz kredi ve mevduat faizlerinde olacak. Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek ama işler biraz zorlaşacak” ifadelerini kullandı.

Memiş, yatırımcıların altına ilgisinin hızla arttığını vurgulayarak, “Sadece yatırımcılar değil, Merkez Bankaları da ciddi şekilde artırdı. Çin 2 ton altın aldı. Bu 8 aylık süreçte yastık altında 50 ton altın arttı. Gram altın tarafında yüzde 61 getiri var. Gram altın 1900 lira arttı” dedi.

Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna savaşı, Kafkasya’daki gelişmeler ve Fed’in faiz indirim sürecinin altını desteklediğini söyleyen Memiş, “Kasım ayına kadar yükselişler devam edebilir. 2026 yılında da altın gözde olacak. Nisan ayında 4 bin 250 dolar ons, gram altında ise 6 bin lira, devamında 6 bin 350 lira seviyesi bekliyorum. Altının önü açık, her ay muhtemelen rekor kıracak” diyerek uyarılarda bulundu.

Güncel Altın Fiyatları:

Ons altın: 3.647 – 3.648 dolar

Gram altın: 4.843 – 4.843 lira

Cumhuriyet altını: 30.996 – 31.580 lira

Tam altın: 31.917 – 32.173 lira

Ziynet altını: 30.996 – 31.580 lira

Çeyrek altın: 7.748 – 7.918 lira

Yarım altın: 15.449 – 15.838 lira

Ata altın: 32.575 – 33.394 lira

14 ayar bilezik gramı: 2.689 – 3.710 lira

22 ayar bilezik gramı: 4.466 – 4.706 lira

Gremse altın: 79.499 – 80.308 lira

Ons/TL: 151.020 – 151.128 lira

Not: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!