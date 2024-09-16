Gezi diye düştün yola
Yola rezil ol kılıçdar
Bu millet yol vermez sola
Kula rezil ol kılıçdar

Hareketler can sıkıyor
Millet lanetle bakıyor
Avazın fazla çıkıyor
Dile rezil ol kılıçdar

Suç bulupta çalamadın
Başka yol yok bulamadın
Fetoyla bir olamadın
Döle rezil ol kılıçdar

Şaşırdın nere kaçarsın
Bayrağı sevmen acarsın
Sevgi yoktur ki saçarsın
Güle rezil ol kılıçdar

Hep yanlış yolları seçtin
Sarhoş musun kimle içtin
Ekmedin ki neyi biçtin
Çöle rezil ol kılıçdar

Senelerdir boşa çaban
Çok uğraştı büyük baban
Harman savurmuyor yaban 
Yele rezil ol kılıçdar

Tüm Türkiye yası bağlar
Şehit anaları ağlar
Pkaka yürekler dağlar
Küle rezil ol kılıçdar

Düzen bozmak için even
Yabancıyı fazla seven
Canilere boyun eğen
Kele rezil ol kılıçdar

Boş havlayıp ürüyorsun
Güya sürü koruyorsun
Tasma ile yürüyorsun
File rezil ol kılıçdar

Âşık İdris yazar böyle
Eğer hatam varsa söyle 
Adam olda yardım eyle
Ele rezil ol kılıçdar