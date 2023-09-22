Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 2022-2023 yılı “genç istihdamı” teması kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sivas Valiliği ve Sivas Kültür A.Ş. arasında “Hippoterapi Eğitici Eğitimi” konulu işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sivas Kültür A.Ş. Genel Müdürü Adem Kehçi ve Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Emre Şeker katıldı.

ORAN genel sekreteri Ahmet Emin Kilci yaptığı açıklamada, “Protokole göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP 2019 yılı kapsamında Ajans koordinasyonunda destekle kurulan Sivas Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Hippoterapi uygulamasının hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Uygulama öncesinde eğitimle uzman personel yetiştirilecektir. Bu alana ilgi duyan ve kendini yetiştirmek isteyen gençler yetiştirilecek ve istihdam edilmelerine katkı sağlanacak” şeklinde konuştu.

Protokolün imzalanmasının ardından Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 2022-2023 “Genç İstihdamı” teması kapsamında hayata geçirilen bu protokolümüz, şehrimizin özellikle kültür ve sağlık turizminde de öne çıkmasına vesile olacaktır. Hippoterapi Eğitici Eğitimi Protokolünün taraflarını tebrik ediyor, ülkemiz genelindeki şanslı illerden biri olarak bu tedaviyi uygulayan Sivas’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. (Yasin Nazım Kayhan)