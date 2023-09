Kastamonu Üniversitesinin ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Sürdürülebilir Orman Ürünleri Endüstrileri Danışma Komitesi'nin (ACSFI) Türkiye üyeleri, Türkiye Orman Mühendisleri Odası (OMO), UNECE/ FAO Ormancılık ve Kereste Ortak Birimi ve FAO SEC Türkiye Ofisinin işbirliği ile düzenlendi.

“Türkiye'de ormancılık ve oduna dayalı sanayi sektörünün değişen iklim koşullarında geleceği" temalı Ulusal Orman Politikası Diyalok konulu toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Temsilcisi Florian Steierer, FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olduğu gibi ülkemiz gündeminin değişen iklim koşulları dolayısı ile bir birine yakın iki coğrafyada bir yandan yangınlarla mücadele edilirken bir yandan da sellerle mücadele edildiğini belirterek, geçmişte alışık olduğumuz koşullar değişmekte yeni normaller hayatımıza girmekte olduğunu bu yeni normaller karşısında direnmekten ziyade yeni bir yönetim anlayışı ile birlikte yeni tedbirler geliştirmek gerektiğini söyledi.

‘Türkiye'de ormancılık ve oduna dayalı sanayi sektörünün değişen iklim koşullarında geleceği’ konulu diyalog toplantısı tam da bu tedbirlerin konuşulacağı ve tartışılacağı bir ortam sunarak, ormancılığın ve sektörün geleceğine ışık tutmak adına düzenlendiğini belirten Karacabey "Oduna dayalı sanayi sektörü, ormanlarımızdan doğrudan faydalanmakta ve ürettiği katma değerle birlikte ekonomik olarak pek çok yan sektörü de beslemektedir. Değişen iklim koşullarının yanında ve pandemi gibi geride bıraktığımız biyolojik tehditler biyo-ekonominin önemini artırmıştır. Biyo-ekonominin ön plana çıkması ile oluşacak ihtiyaçlara ise ancak sürdürülebilir bir şekilde yönetilen kaynaklarımız cevap verebilecektir. Sektörün ihtiyaçları göz önüne alındığında yalnızca doğal ormanlarımızdan yapılan bakım çalışmalarının bu ihtiyaca cevap veremeyeceği gayet açıktır. Bu nedenle endüstriyel plantasyon çalışmaları son yıllarda hız kazanmış sektör açısından büyük bir rahatlama sağlamıştır. Ekonomik ve ekolojik önemi ise kesinlikle yadsınamaz. Atılan adımlar ülkemizi odun hammaddesinde dışa bağımlı bir ülke olmaktan tabiri caiz ise çekip çıkarmıştır. Ülkemiz 2018 yılından itibaren odun hammaddesinde artık cari açık vermemekte hatta yapılan ihracatlar neticesinde cari fazla vermektedir” şeklinde konuştu.

ORMAN ENDÜSTRİSİNDE İSTİHDAM EDİLEREK GEÇİMİNİ SAĞLIYORLAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada olmasından gurur duymamız gerektiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, “Ormanları elbette bir sanayi girdisi olarak düşünmüyoruz. Çünkü sadece bizlere değil, aynı zamanda bildiğimiz bizim dediğimiz binlerce canlı ya da ev sahipliği yapmakta. Bir veri var, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i barınmak, geçinmek ve yiyecek temin etmek için ormana bağlı yaşamak durumunda. Yine dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını ısınmak ve yemek ihtiyacını gidermek için yakacak olarak odun kullanmakta. Dünyada yine böyle bir istatistik var, 60 milyondan fazla insan da orman endüstrisinde istihdam edilerek geçimini sağlamaktadır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama bütün konuşmacılar bahsetti. Sürdürülebilirlik konusu, eğer siz elinizdeki varlıkları iyi yönetebiliyorsanız mümkün. Bu her konuda, her sektörde, her başlıkta böyle, orman konusunda da böyle. Dolayısıyla sürdürülebilir orman yönetimi, bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemiz için de son derece önemli ve kıymetli bir başlıktır. Üç gün boyunca bunun konuşulacak olması son derece önemlidir. Çünkü buradaki bu münazaraların sonucunda ortaya çıkacak olan çıktılar, bu politikanın yönlenmesi için mutlak suretle ışık tutacaktır. Küresel iklim değişikliği hep konuşulabilir ve ben de hep söylüyorum, iklim değişikliği artık bizler için makalelerin konusu, konferansların, seminerlerin konusu değildir. İklim değişikliği artık hayatımızın tam göbeğinde. Bundan sonraki bütün davranış biçimimizi her konuda etkileyecek olan çok önemli bir gerçektir. Günlerdir takip ediyorsunuz, orman yangınları var. Ama çok şükür her geçen gün çok daha hızlı müdahale, orman teşkilatının hem ekipman olarak hem de kabiliyet olarak kendisini geliştirmiş olması, iyi planlama, mücadele edecek güçlerimizin çok iyi koordinasyonu ve konuşlanmasıyla önemli bir başarı elde edildi" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)