Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Demir’e açılan soruşturmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başkan Aydoğmuş, hekimlik mesleğini onurla sürdüren tüm doktorların yanında olduklarını ifade etti.

Hastalarından hiçbir ücret talep etmeden tedavi hizmeti sunan Dr. Ali Demir’in, binlerce kişiye şifa dağıttığını vurgulayan Aydoğmuş, “Hastalara ücretsiz şifa dağıtmak suç değil, aksine hekimlik yeminine ve insanlık onuruna en büyük sadakattir” dedi.

Soruşturmanın ardında halkın ücretsiz tedavi görmesinden rahatsız olan çıkar çevrelerinin bulunduğuna dikkat çeken Aydoğmuş, “Sağlık üzerinden kazanç sağlamaya alışmış zihniyet, halkın sevgi ve güvenini kazanan bir hekimi yıpratmaya çalışıyor. Millete yapılan güzel hizmetin yanındayız, haksız soruşturmanın karşısındayız” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, Dr. Ali Demir’e sahip çıkmanın hem vicdani hem de toplumsal bir görev olduğunu belirterek, “Şifa dağıtan elleri hedef almak, halkın sağlığına kastetmektir. Bu hukuksuz ve haksız girişim derhal sona erdirilmelidir. Doktoruna sahip çıkan halk, sağlığına da sahip çıkar” şeklinde konuştu.