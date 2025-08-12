Yozgat Valiliği tarafından yüksek yangın riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Valilik sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgâr nedeniyle yangın riskinin yükseldiği belirtildi.

Rüzgarın Etkisiyle Artan Tehlike

Yozgat Valiliği, hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgârın etkili olmasıyla birlikte yangın riskinin yükseldiğini duyurdu. Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Artan sıcaklık + Düşük nem + rüzgâr = Yüksek Tehlike” ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Bu dönemde lütfen anız yakmayın, sigara izmariti atmayın, açık alanda ateş yakmayın ve doğaya cam ve çöp bırakmayın. Unutmayın bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir. Yangınları birlikte durdurabiliriz. Daha başlamadan!”

AFAD’DAN Yangını Önlemek İçin Bilgiler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangınlardan korunma ve müdahale konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurum, iş yerleri ve konutlarda alınması gereken tedbirleri “yapısal” ve “organizasyonel” başlıkları altında sıraladı.

Yapısal Önlemler:

Yanmaz veya yanması zor malzeme kullanılması

Yangın bölümleri oluşturulması

Dumanın yayılmasını önleyici tedbirler

Kısa ve güvenli yangın çıkış yolları sağlanması

Yanıcı malzemelerin ayrı yerlerde depolanması

Yangın söndürme cihazlarının çalışır durumda tutulması

İyi bir bina yönetimi

Elektrik tesisatının düzenli kontrolü

Yangın tatbikatları yapılması

Çıkışların açık tutulması

Tahliye planlarının güncellenmesi

Konutlarda ise tavan arası ve bodrumların temiz tutulması, çocukların ateşle oynamasına izin verilmemesi, soba ve ocakların dikkatli kullanılması, elektrik tesisatının bakımının yapılması, bacaların temizlenmesi ve yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Yangın Söndürmek İçin Ne Yapılmalı?

AFAD, yangın söndürmede soğutarak söndürme, havayı kesme ve yanıcı maddeyi ortadan kaldırma yöntemlerinin uygulanabileceğini belirtti. Söndürücü maddeler arasında su, kum, karbondioksit gazı, kuru kimyevi tozlar ve köpük yer alıyor.

Yangın söndürme tüplerinin kolay ulaşılabilir bir yerde tutulması, yerinin herkes tarafından bilinmesi ve düzenli bakımının yapılması gerektiği hatırlatıldı. Kullanımında ise “Pimi çek, ateşin kaynağına yönelt, sık, süpür” yöntemi önerildi.

En Büyük Tedbirsizlik İhmal

Orman yangınlarının başlıca nedenleri arasında ihmal, dikkatsizlik ve kasıtlı eylemler yer alıyor. Sönmemiş sigara izmariti atılması, anız yakılması, cam şişelerin doğada bırakılması ve ateşin kontrolsüz bırakılması en yaygın ihmal nedenleri arasında gösterildi.

Yangınların orman ekosistemine büyük zarar verdiği, biyolojik çeşitliliği yok ettiği, erozyon ve hava kirliliğine neden olduğu, ayrıca turizm, sağlık, spor ve avcılık gibi sektörleri olumsuz etkilediği belirtildi. Selma Şahin