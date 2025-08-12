Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçede hayvansever bir anlayışla başlatılan Hayvan Bakımevi projesinin inşaatını sadece 15 gün gibi kısa bir sürede tamamladıklarını açıkladı.

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla modern ve ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlanan bakımevinin önemli bir hizmet olduğunu vurguladı.

Arslan, “Hayvan dostlarımızın güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak için titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, kısa sürede bu projeyi hayata geçirdik” dedi.

Yerköy’de hayvan sevgisinin her zaman ön planda olduğunu belirten Arslan, “Belediye olarak sokak hayvanlarımızın bakımına yönelik projelerimizi sürdüreceğiz. Bakımevi, ilçemizde bu konuda atılan önemli bir adım. Burada dostlarımız veteriner hizmetlerinden faydalanacak, düzenli beslenme ve bakım imkanına kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, projenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “En kısa sürede açılışını yaparak bakımevimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yeni bir hikâye Yerköy’de başlıyor. İlçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.