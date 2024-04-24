Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik ve Zeka Topluluğu tarafından Matematik ve Zeka Topluluğu Kermesi düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi giriş katında gerçekleştirilen kermesin amacının, topluluk tarafından 6-10 Mayıs 2024 tarihlerinde Yozgat Matematik Günleri adı altında yapılacak matematik sergisine maddi kaynak sağlamak olarak bildirildi.

Düzenlenen kermese akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Konu ile ilgili Matematik ve Zeka Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Hürmet Fulya Akız, açıklamada bulundu.

Akız açıklamasında, “Yozgat Bozok Üniversitesi Matematik Bölümü, Matematik ve Zeka Topluluğu olarak 6-10 Mayıs 2024 tarihlerinde Yozgat Matematik Günleri adı altında ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı bir matematik sergisi düzenleyeceğiz. Topluluğumuz, okulumuza gelecek olan lise ve ortaokul öğrencilerine çeşitli matematik etkinlikleri yaptıracak. Bu etkinliğe maddi kaynak sağlamak amacıyla bir kermes düzenledik. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi giriş katında yapılan etkinliğimize yoğun bir katılım oldu. Destek veren hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.