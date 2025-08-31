Flaş Gelişme 20 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Ötv’siz Sıfır Araç

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşviki konusunun acil gündeme alınması gerektiğini söyledi. Palandöken, geçmiş yıllarda uygulanan hurda araç alımlarının ekonomiye ve trafikte güvenliğe katkı sağladığını belirtti.

Palandöken, “Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli. Hem yüksek enflasyon hem de piyasaların canlanması açısından bu düzenleme büyük önem taşıyor. Trafikte toplam 32 milyon 600 bin araç bulunuyor. Bunların yaklaşık 8 milyonu 20 yaşın üzerinde ve hurdaya çıkmayı bekliyor. Bu nedenle hurda yasasının mutlaka çıkarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hurda araç düzenlemesinin ekonomiye olumlu etkisi olacağını vugulayan Palandöken, 2018’de uygulanan hurda teşviklerinin örnek oluşturduğunu ifade etti. O dönemde 16 yaş ve üzeri 7,7 milyon araç teşvikten yararlanmıştı.

Palandöken, “Hem doğayı kirleten hem de aşırı tüketim yapan hurda araçlar, teknolojinin ilerlemesiyle yerini daha güvenli ve konforlu araçlara bırakmalı. Yılda 20 milyon ton hurda ithal ediyoruz. Hurda araçların toplanması ve ithalatın azaltılması hem ekonomiye hem de çevreye fayda sağlayacak. İnsanlar daha az yakıt tüketen, daha yeni araçlara geçtiğinde enflasyona da olumlu etkisi olacak” dedi.

TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte hurda araç teşviki kanun teklifinin gündeme gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde 20 yıl ve üzerindeki araçlar hurdaya verilerek ÖTV’siz yerli araç alınabilecek.