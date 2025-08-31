2025 yılıyla birlikte zorunlu trafik sigortası primlerinde yaşanan fahiş artış, araç sahiplerini ekonomik açıdan zorluyor. Bazı illerde kasko fiyatlarının üzerine çıkan sigorta bedelleri, sürücüleri çıkmaza sürüklüyor. Yasal zorunluluk nedeniyle sigorta yaptırmak zorunda kalan vatandaşlar, primlerin adaletsiz seviyelere ulaştığını belirtti.

Araç sahipleri sosyal medya ve farklı platformlarda tepkilerini dile getiriyor. Vatandaşlar, “Trafik sigortası kabusa döndü. Artık kasko yaptırmak bile daha ucuz” yorumlarıyla artan primlere tepki gösterdi. Öte yandan, sigorta şirketlerinin yüksek primlerden ciddi kâr elde ettiğine dikkat çekildş.

Yasa gereği sigortasız araçların trafikte bulunması yasak olsa da, yüksek primler milyonlarca sürücüyü fiilen sigortasız bırakma riski taşıyor. Sigorta yaptırmakta güçlük çeken vatandaşlar vatandaşlar ağır cezalarla karşı karşıya kalırken, sektörde denetim eksikliği tartışmaları da artıyor.

Vatandaşlar, artan primler karşısında çözüm talep ediyor. Fiyat artışlarını kim denetliyor? Devlet, sigortalı sürücüyü neden korumuyor? Zorunlu sigortada şirketler serbestçe fiyat belirleyebiliyor mu? Sorular cevapsız kalırken, sektörün sessizliği ve devletin müdahalesizliğinde tepkiler artıyor.

Sigorta uzmanları, zorunlu trafik sigortası primlerindeki hızlı artışın hem ekonomik hem sosyal sorunlara yol açacağını belirtti. Uzmanlar, sürücülerin sigortasız kalmasının trafik güvenliği açısından da ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.