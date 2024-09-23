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Ne zaman bitecek çilen Filistin

Ölü bin yüz sakat ulaştı bine

Kendi yurdun mezar oldu kendine

Olmadı yaşını silen Filistin

Kudurmuş köpekler yıllardan beri

Yas bağladı memleketin her yeri

Ama hakikatte çekilmez çile

Felaket çok kolay söylerken dile

O hale bakıp ta beter olurum

Yaktı yıktı talan etti her yanı

Sağ kalanın başı her gün cinnette

Yahudiler buna nasıl sevinir

Viraneye döndü bir baştanbaşa

Çok kanlı iki bin sekiz senesi

Bu zalim İsrail çiğner kuralı

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Her taraf seyirci bağrın yaralı

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Her tarafı duman olan Filistin

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