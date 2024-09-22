Haktan emir gelir kul olan başa
Neleri görürüz bilinmez hocam
Sultan Süleyman’ın ömrünü yaşa
Kaderin yazgısı silinmez hocam
Kutsal topraklara yüzünü sürdün
Mübarek belde de neleri gördün
Hak yolunda nice uğraşlar verdin
Emir olmayınca gelinmez hocam
Şiiri yazdırır dertliler bize
Elbette mısralar dökülür söze
Hak nasip ederse çıkarsın düze
Başa gelenlere gülünmez hocam
Hasretler tükense umutlar bitmez
Babasız hanenin dumanı tütmez
Elimiz yetse de gücümüz yetmez
Satın alsan bile bulunmaz hocam
Sen zengin ben fakir ama insanız
Canı konuk eden hakka bir hanız
Ekin ekilmezse biter mi anız
Boş tarladan mahsul alınmaz hocam
Sevdiği kulları yaradan dener
Kandilde yağ yoksa mum çabuk söner
Eyyüb’ün suyundan yaralar diner
Susuzsa çöllere salınmaz hocam
Bahara ermeden gülün solmasın
Dualar müşterek acı olmasın
Torunların boynu bükük kalmasın
Vade yetmeyince ölünmez hocam
Aşık İdris derki bu hakkın işi
Sabredip menzile ermeli kişi
Kapanıp secdeye kılarsa beşi
Mezarda duasız kalınmaz hocam