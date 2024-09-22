Haktan emir gelir kul olan başa

Neleri görürüz bilinmez hocam

Sultan Süleyman’ın ömrünü yaşa

Kaderin yazgısı silinmez hocam

Kutsal topraklara yüzünü sürdün

Mübarek belde de neleri gördün

Hak yolunda nice uğraşlar verdin

Emir olmayınca gelinmez hocam

Şiiri yazdırır dertliler bize

Elbette mısralar dökülür söze

Hak nasip ederse çıkarsın düze

Başa gelenlere gülünmez hocam

Hasretler tükense umutlar bitmez

Babasız hanenin dumanı tütmez

Elimiz yetse de gücümüz yetmez

Satın alsan bile bulunmaz hocam

Sen zengin ben fakir ama insanız

Canı konuk eden hakka bir hanız

Ekin ekilmezse biter mi anız

Boş tarladan mahsul alınmaz hocam

Sevdiği kulları yaradan dener

Kandilde yağ yoksa mum çabuk söner

Eyyüb’ün suyundan yaralar diner

Susuzsa çöllere salınmaz hocam

Bahara ermeden gülün solmasın

Dualar müşterek acı olmasın

Torunların boynu bükük kalmasın

Vade yetmeyince ölünmez hocam

Aşık İdris derki bu hakkın işi

Sabredip menzile ermeli kişi

Kapanıp secdeye kılarsa beşi

Mezarda duasız kalınmaz hocam