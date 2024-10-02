Ey yüce Türk milleti silkinde diril artık
Fırlayacak ok gibi yayında geril artık
Dünya seni unuttu ekranda görül artık
Hedefini kaybetme ileri koşuyorsun
Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun
Ay yıldız kolayca mı indi sanırsın kana
Gelecek nesillerin emanetidir sana
Kalkarsa mezarından dedem tükürür bana
Denmez mi doğru yürü yolunda şaşıyorsun
Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun
Oynanan oyunlara uyanık kalmak varken
Bu oyunu bozmanın yolunu bulmak varken
Etrafın düşman dolu tek yumruk olmak varken
Kendi kendine kızıp köpürüp taşıyorsun
Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun
Bayrağı yere atan kendi düşer ataşa
Nice şehit verildi uğrunda bu savaşa
Devler elini yakmaz maşa kullanır maşa
Sen kendi düşeceğin çukuru eşiyorsun
Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun
Olanları seyreyle ince düşün hesapla
Âşık İdris seslendi destanıyla hitapla
Tarihinden ibret al aklını başa topla
Ayılar ava çıkmış hedefe düşüyorsun
Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun