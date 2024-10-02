Ey yüce Türk milleti silkinde diril artık

Fırlayacak ok gibi yayında geril artık

Dünya seni unuttu ekranda görül artık

Hedefini kaybetme ileri koşuyorsun

Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun

Ay yıldız kolayca mı indi sanırsın kana

Gelecek nesillerin emanetidir sana

Kalkarsa mezarından dedem tükürür bana

Denmez mi doğru yürü yolunda şaşıyorsun

Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun

Oynanan oyunlara uyanık kalmak varken

Bu oyunu bozmanın yolunu bulmak varken

Etrafın düşman dolu tek yumruk olmak varken

Kendi kendine kızıp köpürüp taşıyorsun

Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun

Bayrağı yere atan kendi düşer ataşa

Nice şehit verildi uğrunda bu savaşa

Devler elini yakmaz maşa kullanır maşa

Sen kendi düşeceğin çukuru eşiyorsun

Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun

Olanları seyreyle ince düşün hesapla

Âşık İdris seslendi destanıyla hitapla

Tarihinden ibret al aklını başa topla

Ayılar ava çıkmış hedefe düşüyorsun

Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun