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Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun

Sen kendi düşeceğin çukuru eşiyorsun

Nice şehit verildi uğrunda bu savaşa

Bayrağı yere atan kendi düşer ataşa

Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun

Kendi kendine kızıp köpürüp taşıyorsun

Etrafın düşman dolu tek yumruk olmak varken

Bu oyunu bozmanın yolunu bulmak varken

Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun

Kalkarsa mezarından dedem tükürür bana

Ay yıldız kolayca mı indi sanırsın kana

Bayrağı çiğnetirsen ne diye yaşıyorsun

Dünya seni unuttu ekranda görül artık

Fırlayacak ok gibi yayında geril artık

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