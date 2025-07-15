Eskişehir Yozgat Kaç Kilometre?

Eskişehir Yozgat arası kaç km? yaklaşık olarak toplam 461 Kilometre mesafededir. Eskişehir Yozgat arası kaç saat sürer sorusunun yanıtı ise; yolculuk süresi arabanız ile yaklaşık 4 saat 25 dakika sürmektedir.

Eskişehir Yozgat Arası Kaç Saat?

Eskişehir Yozgat arasını özel aracınızla gitmek en tasarruflu ve özgür olabileceğiniz yoldur. Eskişehir Yozgat arasındaki karayolu mesafesi 461 Kilometredir. Bu mesafe, yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 4 saat 25 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Eskişehir Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Eskişehir Yozgat yolculuğunu otobüsle yapmak, yaygın bir ulaşım tercihidir. Eskişehir Yozgat arası otobüsle ortalama 6 saat 36 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Eskişehir Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Eskişehir ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 461 Kilometrelik Eskişehir Yozgat mesafesi için 30,0 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 1.534 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 27,7 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 1.481 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 36.0 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 926 ₺ olacaktır.

Yozgat Gezilecek Yerler

Yozgat, İç Anadolu’nun gizli hazinelerinden biri olarak keşfedilmeyi bekleyen bir şehir. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bozkırın ortasında yer alan bu büyüleyici şehir, kaplıcalarından antik kentlerine, yemyeşil parklarından lezzetli yöresel mutfağına kadar her zevke hitap eden bir seyahat rotası sunuyor. Gezilecek yerlere haritadan ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Gezilecek Yerler

Eskişehir, Türkiye‘nin İç Anadolu Bölgesi‘nde yer alan ve modern yaşam tarzı ile tarihi dokuyu harmanlayan bir şehir. Son yıllarda özellikle yerli turistler arasında popülerlik kazanan Eskişehir, her yaştan ziyaretçiye hitap eden pek çok turistik bölgeye ev sahipliği yapıyor. Eskişehir de gezilecek yerleri haritadan öğrenebilirsiniz