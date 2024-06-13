Fenerbahçe Atletizm Takımı'nın bir üyesi olan Şaşma, kariyerinde birçok başarıya imza atmıştır.

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 5,75 metrelik atlayışıyla altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler sırıkla atlama finalinde 5,60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak bir kez daha altın madalya kazandı.

En dikkat çeken başarılarından biri, Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği bronz madalyadır. Sırıkla atlamada 5,82 metre atlayan Şaşma, Türkiye'nin bu branştaki ilk madalyasını kazanma başarısını göstermiştir. Eleme turunda gösterdiği performansla finale yükselen Şaşma, final yarışında ülkemizi temsil ederek üçüncü olarak kürsüye çıkmıştır.

Şaşma, atletizm kariyerindeki bu önemli başarılarıyla Türk spor tarihinde unutulmaz bir yer edinmiştir. Başta antrenörü Halil İbrahim Çömlekçi olmak üzere, spor camiasının da desteğiyle, başarılarını sürdürmeye devam etmektedir.

Ersu Şaşma'nın Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmesi, spor severler tarafından takdirle karşılanmaktadır. Atletizm dünyasında adından sıkça söz ettiren Şaşma, gelecek yıllarda da başarılarını artırarak Türk sporuna katkıda bulunmaya devam etmeyi hedeflemektedir.