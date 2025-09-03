Bakan Mehmet Şimşek’in Eski Açıklamalarından Notlar

Neler Oldu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in geçen ayki açıklaması sonrası yıllık enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu söyledi. Şimşek "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" demişti.

Merkez Bankası'nın 2025 Yıllık Enflasyon Tahmini Yüzde 24’tü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise 14 Ağustos'ta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklarken 2026 ve 2027 yılları için enflasyon hedefinin yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlendiğini duyurmuştu. Bu iki yıl için eski hedefler yüzde 12 ve yüzde 8'di.