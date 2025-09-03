Başvuruların Ekim 2025 itibarıyla alınması planlanırken, alım süreci İŞKUR üzerinden yürütülecek.

Toplam 18 Bin Personel Alımı

Bakanlık kaynaklarına göre, Ekim ayında yapılacak toplam personel alımı 18 bin kişi olacak. Bu kadroların:

13.500’ü sağlık personeli,

Yaklaşık 1.000’i büro personeli, şoför, tekniker ve teknisyen,

3.500’ü ise sürekli işçi kadroları için ayrıldı.

Sürekli İşçi Kadrolarında Öncelik

Sürekli işçi alımlarında en fazla istihdamın temizlik görevlisi, ardından güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına yapılması öngörülüyor.

Başvuru ve Atama Süreci

Sürekli işçi alımlarında en az ilkokul mezunu adaylar başvurabilecek ve KPSS şartı aranmayacak. Başvurular il bazında kura sistemiyle değerlendirilecek. Kura sonucu kazanan adaylar, hastanelerde sürekli işçi kadrosunda göreve başlayacak.

Başvuru Kanalı: İŞKUR

İlgili alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek ve adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde e-Devlet veya İŞKUR platformlarından yapabilecek.

Bakanlık yetkilileri, alımların hastanelerdeki hizmet kalitesini artırmak ve eksik kadroları tamamlamak amacıyla gerçekleştirileceğini belirtiyor.