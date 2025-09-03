Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bugün ortalama binek bir otomobilin trafik poliçe ücreti 8 bin liradan başlayıp sürpirim (riski sürücü) durumuna göre 45 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 15-18 bin TL arasında değişiyor.

Sürücüler Poliçe Yaptırmaktan Kaçıyor

Bu fiyatlar 2020 yılında ise 400-600 liralardan başlayıp, 2 bin liraya kadar çıkıyordu. Kısacı binek bir otomobilin trafik poliçesi fiyatına, 5 yılda 10 kattan fazla zam gelmiş oldu. Güncel trafik poliçesi fiyatlarına bakıldığında ise; hafif ticari araçlarda fiyatlar 15 bin TL ila 60 bin TL, minibüslerde 20 bin ila 50 bin TL, otobüslerde 50 bin ila 270 bin TL, kamyonlarda 25 bin TL ile 100 bin TL, ticari taksilerde ise 115 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Bu fiyatlar karşısında sürücüler poliçe yaptırmaktan kaçınıyor. Ya araçlarını kullanmıyor ya da poliçesiz şekilde yollara çıkıyor. Ya da fiyatları aşağı çekmek için alternatif yollara başvuruyor.

2020 yılında kasko poliçe fiyatı trafik sigortası fiyatının 5 katı kadar daha pahalıydı. Bugüne geldiğimizde ise ortalama bir binek otomobilin trafik sigortası poliçe ücreti 10 -15 bin lirayı buluyor. Hasar durumlarında ise rakam üç katına kadar çıkabiliyor.