10 Ekim 1985 doğumlu olan Emrah Kaman, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşında.

Aslen Sivaslı olan Kaman, eğitimini İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Oyunculuğa başlamadan önce senaryo yazarlığıyla sektöre giriş yapan Kaman, zamanla hem sahne önünde hem de arkasında yetkin bir isim haline geldi.

Hangi Dizide Rol Alacak

Yeni sezonda Ozan Uzunoğlu’nun yönetmen koltuğunu devraldığı “Gönül Dağı”nın 6. sezonu eylül ayında seyirciyle buluşacak.

Hem oyuncu ve hem de yazar kimliğiyle dikkat çeken Emrah Kaman ‘Gönül Dağı’nın kadrosuna katıldı.