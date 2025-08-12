Bakanlık, yıl genelinde tüm illeri kapsayacak şekilde 70 bin kişilik istihdam planladığını duyurdu.

Yaş ve Mezuniyet Şartı Yok, Kura ile Belirlenecek

Yayınlanan duyuruya göre alımlar, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında gerçekleştirilecek. Başvurularda yaş, mezuniyet ya da diploma şartı aranmayacak. Şartları sağlayan tüm adaylar kura listesine alınacak, nihai sonuçlar ise noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Asgari Ücret ve Haftada 5 Gün Çalışma

Göreve başlayacak personel, haftada beş gün çalışacak ve asgari ücret üzerinden maaş alacak. Çalışma süresi 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi ile sınırlı olacak. İkinci dönem için ise MEB, taşeron işçi benzeri farklı bir sistemle alımların süreceğini açıkladı.

İstihdam Sağlanacak İller

Başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıdaki illerde görev yapacak:

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İzmir, Tokat, Mersin, Giresun, Niğde, Siirt, Sinop, Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Manisa, Muş, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat.

Başvurular E-Devlet ve İŞKUR Üzerinden

Adaylar, başvurularını İŞKUR’un “esube.iskur.gov.tr” adresinden veya e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Başvuru ekranı aktif olarak açılmış durumda.

MEB’in bu hamlesi, hem okullarda hijyen ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi hem de istihdamın artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.