Emekli olunca ne yapacağız

Kimse sus diyemez ötebiliriz

Gayri bağımsız hür olacağız

Akşama kadarda yatabiliriz

Devletten maaşım aşımız hazır

Her işe eğilir başımız hazır

Telaşa etmeyin işimiz hazır

Yol alıp kaldırım satabiliriz

Her işin bir başı birde sonu var

Bir yanı bolluksa öbür yanı dar

Yediğimiz zarar ettiğimiz kar

Dişten artar karı katabiliriz

Düşünüp de bizi etmeyin keder

Zaten ayın başı gelmeden gider

Hanımlar dövüşüp evi terk eder

Çarşıda havayı atabiliriz

Artık bizim ile yarışamazlar

Bulup kolay kolay görüşemezler

Politika yapsak karışamazlar

Vekillere bile çatabiliriz

Sanma ki geçen gün geriye gelir

Bu gerçeği zaten hepimiz bilir

Kolesterol çıkar şeker yükselir

Üç beş tane hapı yutabiliriz

Holding kurar hisseleri satarız

El çalışır biz yan gelir yatarız

Yalan mı yok bol keseden atarız

Zarar edip belki batabiliriz

Anlatırken bile dilimiz şişti

Elde yok ya biraz işler değişti

Oturur kahvede oynarız pişti

Ütülürsek bizde ütebiliriz

Âşık İdris şiir yazmaya değer

Arada dolaşıp gezmeye değer

Kırk yaşından sonra azmaya değer

Bol savurup fazla tutabiliriz