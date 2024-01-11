Emekli olunca ne yapacağız
Kimse sus diyemez ötebiliriz
Gayri bağımsız hür olacağız
Akşama kadarda yatabiliriz

Devletten maaşım aşımız hazır 
Her işe eğilir başımız hazır
Telaşa etmeyin işimiz hazır 
Yol alıp kaldırım satabiliriz 

Her işin bir başı birde sonu var
Bir yanı bolluksa öbür yanı dar
Yediğimiz zarar ettiğimiz kar
Dişten artar karı katabiliriz

Düşünüp de bizi etmeyin keder
Zaten ayın başı gelmeden gider 
Hanımlar dövüşüp evi terk eder
Çarşıda havayı atabiliriz 

Artık bizim ile yarışamazlar 
Bulup kolay kolay görüşemezler 
Politika yapsak karışamazlar 
Vekillere bile çatabiliriz

Sanma ki geçen gün geriye gelir
Bu gerçeği zaten hepimiz bilir 
Kolesterol çıkar şeker yükselir 
Üç beş tane hapı yutabiliriz

Holding kurar hisseleri satarız 
El çalışır biz yan gelir yatarız 
Yalan mı yok bol keseden atarız
Zarar edip belki batabiliriz

Anlatırken bile dilimiz şişti
Elde yok ya biraz işler değişti 
Oturur kahvede oynarız pişti 
Ütülürsek bizde ütebiliriz

Âşık İdris şiir yazmaya değer 
Arada dolaşıp gezmeye değer
Kırk yaşından sonra azmaya değer
Bol savurup fazla tutabiliriz 