Tahmini Okuma Süresi: dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümüne denk gelen bu özel teklif, milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi. Emeklilere verilecek olan 5 bin TL'lik ikramiye, kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bu karar, emeklilere yönelik bir teşekkür ve kutlama anlamına gelirken, emeklilerin ekonomik olarak da rahatlamalarını sağlayacak.

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KULLANILMASI YASALAŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifi de kabul edildi ve yasalaştı. Artık vatandaşlar, konutlarını turistik amaçlarla kiralamak istediklerinde daha fazla kolaylıkla hareket edebilecekler. Bu düzenleme ile ev sahipleri, konutlarını turistik konaklamalarda kullanarak ek gelir elde etme fırsatına sahip olacaklar.

TBMM'de kabul edilen bu önemli iki düzenleme, emeklilerin maddi olarak rahatlamasını ve konut sahiplerinin ekonomik yönden avantajlar elde etmelerini sağlayacak. Kasım ayının ikinci haftasında ödeme yapılması planlanıyor, bu nedenle emekliler ve ev sahipleri için sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. (Haber Merkezi)