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Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 30 seviyesine yükseltti ve bugün yeni faiz kararını duyuracak.

Saat 14.00'te gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'ın açıklamalarıyla önem kazanmış durumda.

Bir önceki toplantıda politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti. Şimdi ise beklenti, Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 35'e çekeceği yönünde. Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın liderliğinde toplanacak.

Haziran ayından bu yana artış eğiliminde olan faiz oranları, bu toplantı sonrasında da artmaya devam edebilir. 20 ekonomistin katıldığı Reuters anketine göre, tüm ekonomistler politika faizinde artış bekliyor. Tahminler, artışın yüzde 32 ila yüzde 35 arasında olabileceği yönünde.

Merkez Bankası'nın alacağı yeni faiz kararı, Türkiye ekonomisi ve finans piyasaları için büyük önem taşıyor.