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Son dönemde öğrenciler arasında hızla yayılan ve ciddi yaralanmalara yol açan "Kanlı Para" adlı oyun, Tokat'tan sonra şimdi Çorum'da da görülmeye başlandı. Yozgat, bu tehlikeli oyunun yayılmasına karşı dikkatli olmalı.

"Kanlı Para Oyunu" olarak bilinen bu tehlikeli oyun, hızla popülerlik kazanıyor ve özellikle okullarda yaygınlaşıyor. Ancak bu oyunun zararları oldukça ciddi. Özellikle çocukların ellerinde ciddi yaralanmalara neden olabilen bu oyun, aynı zamanda bulaşıcı hastalık riskini de beraberinde getiriyor.

Oyunda temel amaç, havaya atılan madeni parayı elin tersiyle yakalamak ve sert bir şekilde masaya vurarak parayı düşürmemektir. Eğer para düşerse, karşı tarafın eklem yerlerine sert bir şekilde fırlattığı para ile acı çekmek ceza olarak uygulanır. Bazı öğrenciler ise oyunu daha da tehlikeli hale getirmek için madeni paraların etrafına kesici cisimler ekleyerek oynamaktadır.

Medicana Ataköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Okan Özkunt, oyunun parmak ve el tarak kemiklerinde çatlaklar ya da kırıklara yol açabileceğini belirtmektedir. Tekrarlayan travmalar, özellikle çocuklarda büyüme kıkırdaklarına zarar vererek kalıcı hasarlara neden olabilir. Ayrıca, kesici cisimlerle oluşan yaralar, bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

Sosyal medya üzerinde yapılan "Kanlı Para" oyunu paylaşımları, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Öğrenciler, ellerindeki yaralanmaları göstererek birbirleriyle yarış içerisine girmektedirler. Bu tehlikeli oyunun popülerleşmesi, hem okul yönetimlerini hem de ebeveynleri endişelendirmektedir.

Ebeveynler, çocuklarını bu tür tehlikeli oyunlardan uzak tutmak ve oyunların ne tür tehlikeler içerebileceği konusunda bilinçlendirmek konusunda dikkatli olmalıdır. Ayrıca okullar, öğrencileri bu tür oyunların tehlikeleri konusunda bilinçlendirmeli ve önleyici tedbirler almalıdır. (Haber Merkezi)