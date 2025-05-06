Ziraat Bankası aracılığıyla maaşlarını alan emekliler, bayram öncesinde 15.000 TL’ye kadar devlet destekli nakit ödeme alacak.

Destek ödemeleri 6-7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ödemeler yalnızca Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılacak, dijital platformlar üzerinden başvuru alınmayacak.

Emekliler, başvuru işlemleri için kimlikleriyle bankaya bizzat başvuracak.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Yeni ödeme paketinden yalnızca Ziraat Bankası üzerinden maaş alan emekliler yararlanabilecek.

Diğer bankalardan maaş alan emekliler ise bu destekten faydalanamayacak. Ancak, diğer bankalarda maaş hesabı olan emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyarak kampanyadan faydalanma hakkı elde edebilecek.

Ziraat Bankası, maaşlarını kendi sisteminden alan emeklileri otomatik olarak tanımlayarak başvuru sürecini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli bir detay bulunuyor: Başvurular sadece Ziraat Bankası şubelerinden alınacak. İnternet bankacılığı ve mobil uygulama gibi dijital platformlar üzerinden başvuru kabul edilmeyecek. Emeklilerin kimlikleriyle bankaya bizzat başvurması gerekecek.

KREDİ GEÇMİŞİ OLAN EMEKLİLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Ziraat Bankası yetkilileri, başvuru sürecinde kredi geçmişi ve ödeme düzenliliği gibi kriterlerin de dikkate alınacağını belirtti.

Daha önce kredi ödeme geçmişinde düzenli ödeme yapan emekliler, başvurularında öncelikli olarak değerlendirilecek.

Bu uygulama, hem banka için güvenilir müşterileri ödüllendirme fırsatı sağlıyor hem de sürecin kontrollü bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyor.

Banka, emeklilerin ödeme geçmişlerini inceleyerek, kredi geri ödeme sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmasını engellemeyi amaçlıyor.

36 AY VADE VE %4.99 FAİZ ORANI İLE GERİ ÖDEME İMKANI

Destek paketi kapsamında sağlanan 15.000 TL’lik kredinin geri ödeme şartları ise oldukça uygun.

Emekliler, aldıkları desteği 36 aya kadar vadelendirerek geri ödeyebilecekler. Aylık %4.99 faiz oranı ile sunulacak bu destek kredisi, herhangi bir kefil veya ek teminat gerektirmiyor.

Emekliler, aldıkları destek tutarını istediği şekilde harcayabilecek, kredinin kullanım alanında herhangi bir kısıtlama bulunmayacak.

Bu yönüyle, destek kredisi “özel destek kredisi” olarak tanımlanıyor. Ziraat Bankası, emeklilerin bu krediyi ihtiyaçlarına uygun olarak harcayabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ BİR PARÇASI OLARAK SUNULAN DESTEK

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu ödeme kararı, Türkiye’nin sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak hayata geçirildi.

Bayram öncesi artan yaşam giderleri ve ekonomik zorluklar göz önünde bulundurularak, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla hazırlanan bu destek paketi, özellikle düşük gelirli emekliler için büyük bir rahatlama sağlayacak.

Bayramda yapılacak harcamalar ve artan yaşam maliyetleri, emeklilerin maddi olarak zorlanmalarına sebep olurken, bu ödeme paketi ile bir nebze olsun ekonomik rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Ziraat Bankası’nın uygulamaya koyduğu bu destek paketi, emekliler için sadece finansal bir yardım değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerine sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak sunulan önemli bir hizmet olarak öne çıkıyor.

Bu paket, bayram öncesinde ekonomik zorluklar yaşayan emekliler için önemli bir nefes kaynağı olacak.