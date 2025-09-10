Emekli polis memuru, kendini tabancayla vurmasından sonra kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen olay, bölgede büyük hüzne sebep oldu. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptıktan sonra emekli olan Z.Ş., hafta içinde İkiz Göller mevkisine giderek kendi tabancasıyla yaşamına son vermek istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kısa zamanda bölgeye sevk edildi.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Z.Ş., yoğun bakım ünitesinde 2 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Fakat doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını yitirdi.

Yaşanan acı haber Kapaklı’da hem meslektaşlarını hem de mahalle halkını derinden sarstı. Emekli polisin cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği belirtildi.