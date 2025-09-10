Valilikten yapılan açıklamada, yasal tonaj sınırlarının aşılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtilerek, “Hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, aşırı tonajın trafik akışını olumsuz etkilediği ve kaza riskini artırdığı vurgulandı. Yolların herkesin ortak malı olduğuna işaret edilen açıklamada, sürücüler kurallara uymaya davet edildi.

“Milli Servetimiz”

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında; “Bu yollar hepimizin. Milli servetimiz olan yollarımızı korumak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamak için aşırı tonajdan kaçınalım. Bu amaçla aşırı tonaj ile yola çıkan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz. Unutmayın: Aşırı tonaj yolların daha hızlı bozulmasına neden olur. Kaza riskini artırır. Trafikte akışını olumsuz etkiler. Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım” denildi.