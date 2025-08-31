Ünlü sunucu Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, 28 Ağustos 2025’te pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile evlenerek hayatının en özel gününü yaşadı. Magazin ve sosyal medyada büyük ilgi gören bu evlilik sonrası, Ekrem Karaçayır’ın hayatı, mesleği ve özel yaşamı merak konusu oldu.

Ekrem Karaçayır Kimdir?

Profesyonel olarak pilotluk yapan ve havacılık kariyerinde aktif görev alan Ekrem Karaçayır, sosyal medyada uçuş videoları, kokpit paylaşımları ve eşi Eda Erol ile katıldığı özel anlarla dikkat çekmektedir. Mütevazı kişiliği ve sade yaşam tarzıyla da beğeni toplamaktadır.

Ekrem Karaçayır Kaç Yaşında Nereli?

Ekrem Karaçayır’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 30’lu yaşlarının sonunda olduğu tahmin edilmektedir.

Karaçayır’ın memleketi Sivas’tır. Anadolu köklerini ve aile bağlarını ön planda tutan bir yapıya sahiptir.

Ekrem Karaçayır Ne İş Yapıyor?

Ekrem Karaçayır, pilot olarak görev yapmaktadır. Türkiye’de çeşitli hava yolu şirketlerinde uçuş tecrübesi bulunan Karaçayır, mesleğini aktif olarak sürdürmektedir. Havacılığa olan ilgisini sosyal medyada takipçileriyle de paylaşmaktadır.

Eda Erol ve Ekrem Karaçayır Nasıl Evlendi?

Çiftin uzun süredir devam eden mutlu ilişkisi, 28 Ağustos 2025’te yapılan nikâh töreniyle evliliğe taşındı. Düğün, yakın dostları ve aile fertlerinin katılımıyla gerçekleşti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.