Altın piyasasında yükseliş eğilimi hafta sonuna taşındı. ABD’den gelen ekonomik veriler ve Fed’in olası faiz indirimi beklentileri, fiyatlardaki hareketliliği destekliyor.

Tarihi rekor: Altında sert yükseliş sürüyor!
Hafta ortasnda ons altın vadeli işlemlerde 3.447 dolara ulaşmıştı. Serbest piyasada cuma gününü 3.411 dolardan kapatan ons, bugün yeniden 3.447 dolar seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda gözler, ABD’den gelecek ekonomik verilere ve Fed’in faiz adımlarına çevrilmiş durumda.

Güncel Altın Fiyatları:

Gram altın

Alış: 4.532,49 TL

Satış: 4.536,76 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.382,00 TL

Satış: 7.460,00 TL

Yarım altın

Alış: 14.763,00 TL

Satış: 14.919,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 29.436,00 TL

Satış: 29.702,00 TL

Ons altın

Alış: 3.447,17 dolar

Satış: 3.448,74 dolar

Muhabir: Hakan Demirbaş