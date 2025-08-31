Altın piyasasında yükseliş eğilimi hafta sonuna taşındı. ABD’den gelen ekonomik veriler ve Fed’in olası faiz indirimi beklentileri, fiyatlardaki hareketliliği destekliyor.
Hafta ortasnda ons altın vadeli işlemlerde 3.447 dolara ulaşmıştı. Serbest piyasada cuma gününü 3.411 dolardan kapatan ons, bugün yeniden 3.447 dolar seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda gözler, ABD’den gelecek ekonomik verilere ve Fed’in faiz adımlarına çevrilmiş durumda.
Güncel Altın Fiyatları:
Gram altın
Alış: 4.532,49 TL
Satış: 4.536,76 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.382,00 TL
Satış: 7.460,00 TL
Yarım altın
Alış: 14.763,00 TL
Satış: 14.919,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 29.436,00 TL
Satış: 29.702,00 TL
Ons altın
Alış: 3.447,17 dolar
Satış: 3.448,74 dolar