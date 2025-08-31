Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Alınan karara göre Bakanlık, toplamda 14 bin dekar büyüklüğündeki tarım arazisini sezonluk olarak kiraya verecek.

Bakanlık ekiplerinin saha incelemeleri ve uydu görüntüleriyle yaptığı çalışmalarda, Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar ve Kayseri’de 1.650 parsel boş arazi belirlendi. Geçen yıl tespit edilip bu sezon ekilen alanlar ise kapsam dışında bırakıldı.

Başvuru Şartları Neler

Arazi kiralamak isteyen üreticiler, “Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu” doldurarak il tarım müdürlüklerine başvurabilecek. Ayrıca Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de başvuru yapılabilecek.

Birden fazla talep olması durumunda en yüksek teklifi veren başvuru sahibi öncelik kazanacak. Tekliflerin eşit olması halinde ise arazisine bitişik işletmelere veya tarımsal kapasitesi yüksek olan üreticilere öncelik verilecek.

Sözleşmeler Sezonluk Yapılacak

Kiralama bedelleri, bölgelerdeki ortalama arazi fiyatlarına göre belirlenecek. Araziler 7 gün süreyle muhtarlıklarda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilecek. Tarım dışı kullanımın tespiti halinde sözleşmeler iptal edilecek ve sorumlular ihalelere alınmayacak.

Gelir Doğrudan Arazi Sahiplerine

Kira gelirleri doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamış araziler için ödemeler kamu bankalarında açılacak özel hesaplarda toplanacak, hak sahiplerine daha sonra teslim edilecek.