Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın eşi olan Nuran Fidan, kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer almaktadır.

Eşinin üstlendiği kritik devlet görevlerinin aksine gözlerden uzak, mütevazı bir yaşam sürmeyi tercih eden Nuran Fidan, aynı zamanda kendi alanında başarılı bir kariyere sahip bir mali müşavirdir.

Sade yaşam tarzı ve profesyonel kimliğiyle dikkat çeken Fidan, ailesine verdiği önemle de tanınıyor.

Nuran Fidan Kimdir?

Nuran Fidan, 15 Temmuz 1980 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. Çocukluğu ve gençlik yıllarını Sivas'ta geçiren Fidan, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamlamıştır.

Yükseköğrenimine memleketinde devam ederek Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu.

Akademik yolculuğuna lisans derecesiyle devam etme kararı alan Fidan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü de başarıyla tamamladı.

Mesleği Ne? Başarılı Bir Mali Müşavir Olarak Kariyeri

Nuran Fidan, aldığı eğitimler doğrultusunda finans ve muhasebe alanında uzmanlaşmış bir profesyoneldir. Kariyerindeki en önemli adımlardan birini 2008 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ruhsatını alarak atmıştır.

Nuran Fidan’ın İş Hayatı

İlk olarak ADA Kömür İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nde Muhasebe ve Finans Sorumlusu olarak görev yaparak sektörde önemli bir deneyim kazanmıştır.

Kariyerinde girişimci bir adım atarak AÇI Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer almıştır.

Bu şirketteki görevi süresince hem denetim hem de muhasebe alanlarında birçok projede yer almış ve çeşitli kurumlara mali danışmanlık hizmetleri sunmuştur. Nuran Fidan, günümüzde de mali müşavirlik alanındaki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Nuran Fidan ve Hakan Fidan'ın Aile Hayatı

Nuran Fidan ve Hakan Fidan çiftinin üç çocukları bulunmaktadır. Aile, özel hayatlarını kameralardan ve medyadan uzak tutmaya büyük özen göstermektedir.

Hakan Fidan'ın yoğun devlet görevlerine rağmen, Nuran Fidan'ın da aktif iş yaşamıyla birlikte aile düzenini titizlikle korudukları bilinmektedir.

