Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda son iddialara göre; dışarıdan gelen 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, lojman bölgesinde gerçekleştirilen bir düğünde görevli olan 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahıyla vurarak öldürdü.

Kurtuluş’un 18 ayrı suç kaydı olduğu belirtilirken ihbarın sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.

Cinayetin yaşandığı Kennedy Lodge adlı yerde genç kızın, organizasyon firmasının personeli olarak düğünde garson olarak çalıştığı kaydedildi.

İkilinin bir süredir arkadaşlık ettikleri, katilin önce genç kızın kafa kısmına ateş ederek vurduğu ve aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayın yaşandığı Kennedy Lodge, binasının düğün organizasyonları için kiralandığı söylendi. Kampüs girişinde, düğünlerde X-ray araması yapılmadığı da son gelen iddialar arasında yer aldı.

Hilal Özdemir Kimdir?

15 yaşındaki Hilal Özdemir’in organizasyon firmasının personeli olarak düğünde garson olarak çalıştığı ve bir süredir de 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş ile arkadaşlık ettiği kaydedildi