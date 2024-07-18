İngiltere'nin popüler yarışması Love Island (Aşk Adası)'nda birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, EURO 2024'teki performansıyla dikkatleri çeken ünlü futbolcu Arda Güler ile bir araya geldi. Spor salonunda çekilen ve ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ekin Su Cülcüloğlu, daha önce "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde rol almış ve Aşk Adası yarışmasında partneri Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü kazanmıştı. 11 aylık bir ilişkinin ardından haziran ayında ayrıldıklarını duyuran çiftin yolları ayrıldı.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ekin Su, genç futbolcu Arda Güler ile aynı spor salonunda karşılaşarak yan yana poz verdi. Bu fotoğraf, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

21 Ağustos 1994 tarihinde Londra'nın Islington bölgesinde doğan Ekin Su Cülcüloğlu, 10 yaşında Essex'e taşındı. 2011 yılında İrlanda'yı temsilen Miss Asia Pacific World yarışmasına katılan Cülcüloğlu, birçok güzellik yarışmasında boy gösterdi. 2015 yılında University of Central Lancashire'den mezun olan Ekin Su, kariyeri boyunca Susie Hayzel, Su Hayzel ve Su Ekin Cülcüloğlu gibi çeşitli isimler kullandı.

2020 yılında "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde başrol karakterinin Londra'dan gelen fotoğrafçı arkadaşı Işıl rolüyle Türk medyasına adım atan Ekin Su, 2022 yılında İngiltere'nin en çok izlenen programlarından biri olan Love Island'a katılarak Davide Sanclimenti ile birlikte yarışmayı kazandı. Ekin Su, hayatını Essex ve İstanbul arasında sürdürüyor.